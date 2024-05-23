日本拟效仿欧盟，迫使苹果开放 App Store 以促进竞争

IT之家 5 月 23 日消息，日本议会正在就一项拟议法律进行辩论，该法律将效仿欧盟的《数字市场法》，要求苹果公司开放其 App Store。

这项于 2023 年最初提出的新法案目前正在日本议会进行正式审议。The Japan Times 报道称，该法案预计将获得日本国会两院的通过。

该法案的目的在于促进竞争并降低应用价格。据报道，日本政府认为苹果和谷歌在手机应用市场上占主导地位，它们向开发者收取高额费用，最终会转嫁给用户。

然而此前有报道称，即使该法案获得通过，日本政府也将决定将该法案适用于哪些公司。虽然可以肯定的是苹果和谷歌必须遵守该法，但预计不会将任何日本公司添加到该名单中。

据IT之家了解，日本当前的国会会议期将于 2024 年 6 月 23 日结束，如果该法案确实获得日本众议院和参议院的通过，那么它将成为法律。

与包括美国在内的许多国家不同，该法案只需要通过两院即可生效，无需由日本首相签署成为法律。尽管如此，由该法案产生的法律预计要到 2025 年才会生效。

该法案源于日本国会（即议会两院的统称）的数字市场竞争委员会对移动生态系统进行的竞争评估，虽然苹果公司没有对日本议会目前的辩论发表评论，但该公司此前在评估中为其反垄断行为进行了辩护。

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