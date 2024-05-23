华硕 ROG Ally X 掌机规格曝光：电池容量翻倍至 80 Wh，配 24GB LPDDR5X-7500 内存

IT之家 5 月 23 日消息，科技媒体 Videocardz 今天发布博文，分享了华硕 ROG Ally X 游戏掌机的规格信息，显示配备 24GB LPDDR5X-7500 内存和 80 Wh 超大容量电池。

华硕 ROG Ally X 游戏掌机采用和 ROG Ally 相同的 Ryzen Z1 Extreme APU，该芯片拥有 8 个 Zen4 内核和 12 个 RDNA3 计算单元。该设备将保留相同的 7 英寸全高清屏幕，刷新率为 120 Hz，亮度为 500 尼特。

华硕 ROG Ally X 游戏掌机最大的变化在于电池，华硕 ROG Ally 掌机配备 40 Wh 电池，而 ROG Ally X 升级到 80 Wh，容量直接翻倍。

此外，Ally X 将配备 24GB LPDDR5 (X)-7500 内存。目前（2023 年）的型号配备 16GB LPDDR5-6400 内存，这意味着 X 版本将增加 8GB 容量，并具备更高的带宽，可以提高核显的性能。

华硕新款掌上电脑重量为 678 克，比前代重 70 克，厚度稍厚（36.9 毫米对 32.4 毫米）。用于外接 GPU 的 ROG XG Mobile 端口已替换为支持 DisplayPort 1.4 和 Power Delivery 3.0 的 USB4 Type-C 端口。

IT之家附上华硕 ROG Ally X 游戏掌机规格如下：

APU：AMD Ryzen Z1 Extreme

屏幕：7 英寸 FHD 120Hz

电池: 80 Wh

SSD: 支持 M.2 2280

内存：24GB LPDDR5X-7500

重量：678 克

尺寸：28.0 × 11.4 × 3.7 厘米

机箱：黑色外壳，更符合人体工程学设计

连接器：USB3.2 Type-C Gen2 + USB4 Type-C

在散热设计方面，华硕对风扇进行了升级，将其尺寸缩小了 23%，鳍片厚度减少了 50%。尽管有这些变化，但气流还是增加了 10%。华硕还提到，ROG Ally 配备了 "精准 D-Pad"，可持续使用 500 万次。

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