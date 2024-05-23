荣耀 Earbuds A 耳机开启预售：最长 40 小时续航 / 蓝牙 5.3，首销价 129 元

IT之家 5 月 23 日消息，据 @荣耀智慧生活 官微，其耳机新品荣耀 Earbuds A 今晚正式开启预售，首销价格为 129 元。官方表示，这款耳机通过了中国电子音响行业协会“金耳朵”产品认证，采用半入耳式设计，单耳重量仅 3.8g。

IT之家汇总这款耳机大致配置信息如下：

这款耳机内置高分子符合镀钛振膜、10mm 动圈单元，具备 HiFi 5 DSP 高性能运算，预设 4 种定制音效（高音、低音、人声、原声）。

外观方面，其采用半入耳人体工学设计，提供云水蓝、晨雾白两种配色。

这款耳机在满电状态下可使用 9 小时，搭配耳机盒最长使用时间可达 40 小时，充电 10 分钟可听歌 3 小时。此外，其支持响铃查找（不支持地图查找）功能，通过手机上相应的 App 开启“耳机查找”之后，耳机可以发出提示音。

其采用蓝牙 5.3，支持耳边触控（双击接挂电话、音乐播放状态切换、切歌，长按拒接来电）；支持 IP54 级防尘防水溅，内置通话降噪功能。

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