丰田痛定思痛，2 年“修内功”后要在电动汽车领域奋起直追

IT之家 5 月 23 日消息，丰田汽车（Toyota Motor）美国分公司首席执行官 Ted Ogawa 坦言该公司目前落后于特斯拉，但公司在电动汽车和新技术方面正“迎头赶上”。

丰田的电气化转型可谓是步履蹒跚，在美国推出的首款电动汽车 bZ4X 经历了坎坷的起步（包括召回事件）后，未能在市场上掀起太大的波澜。

丰田去年在美国售出的 220 多万辆汽车中，只有 9329 辆是纯电动汽车，占比不到 0.5%。这种趋势今年仍在继续，截至 3 月份，bZ4X 车型仅售出 1897 辆，这还不到丰田汽车第一季度 48.6 万多辆销量的 0.4%。

Ogawa 表示丰田密切关注客户对电动汽车的需求，他表示：“我们应该在 2 年前就推出 BEV 车型，这也是我们备受批评的原因。经过 2 年多的内部建设，我们正在电动汽车和新技术方面迎头赶上”。

采访中，Ogawa 说丰田总部正在为电动汽车建造一个“非常独特的工厂”，将采用丰田公司的多项新技术。丰田去年展示了其下一代电动汽车生产线，采用了特斯拉最流行的 Giga 铸造工艺。

丰田公司表示，其有关模具的“丰富知识储备”将有助于加快生产速度。该公司相信，它可以将更换模具的准备时间从 24 小时缩短到 20 分钟左右。

自走式装配线和机器人等其他技术有望在提高效率的同时最大限度地减少缺陷。

丰田还在去年夏天透露了新的电动汽车电池计划，其中包括将于 2027 年推出的两款下一代电池。第一款 "高性能" 电池的续航里程将超过 800 公里（497 英里），同时成本将比 bZ4X 降低 20%。

与此同时，将于 2026-2027 年推出的 "大众化" 版本预计续航里程将超过 600 公里（372 英里），成本将降低 40%。IT之家附上丰田的路线图如下：

在更远的未来（2027-2030 年），丰田计划推出一系列 "进一步进化" 的电池，包括续航里程超过 1,000 公里（621 英里）和 10 分钟快速充电的固态电池。

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