特斯拉时隔一年多再次公布 Autopilot 安全数据，远超美国车企平均水平

IT之家 5 月 23 日消息，在 2022 年第四季度之后，特斯拉时隔一年多终于再次公布其 Autopilot 安全数据报告。

特斯拉表示，在开启 Autopilot 的条件下，平均每 763 万英里（IT之家备注：约 1227.93 万公里）会发生一起事故。对于未使用 Autopilot 的车主来说，平均每行驶 95.5 万英里会发生一起事故。

相比之下，美国国家公路交通安全管理局 (NHTSA) 和联邦公路局 (FHWA) 最近提供的数据（来自 2022 年）显示，美国车主平均每行驶 67 万英里就会发生一起交通事故。

实际上，特斯拉之前一直都有按季度发布“车辆安全报告”的习惯，通过追踪其车辆在使用或未使用 Autopilot 情况下发生事故之间的行驶里程，并将其与行业平均水平进行比较。

特斯拉声称，其 Autopilot 可以带来更安全的驾驶体验，而且即使没有 Autopilot 其车祸发生率也远低于美国平均水平。

IT之家注意到，特斯拉这份报告中显示其 2023 年第一季度数据与前年同期的安全数据相比有所倒退，这或许正是特斯拉去年未能提供该数据的原因。

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