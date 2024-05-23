小米 SU7 充满 73.6 度电池费了 87.86 度电？官方给出解答

IT之家 5 月 23 日消息，小米汽车官方今日发布了《小米 SU7 答网友问（第四十二集）》，针对部分用户关心的产能和交付提升进展、充满 73.6 度电池费了 87.86 度电等问题进行了解答。

IT之家附全文如下：

01、目前小米 SU7 的产能和交付提升进展如何？

经过一系列努力，目前我们的产能扩充和交付提速进展非常顺利。

6 月，小米汽车工厂将开双班，我们会确保 6 月实现单月交付 1 万辆以上。

今年全年我们将确保交付 10 万辆以上，同时会进一步冲刺 12 万辆交付。

02、有媒体测试，“小米 SU7 充满 73.6 度电池费了 87.86 度电”，这是为什么呢？

先说结论： 这并不是“反向虚标”，也不会额外花费更多的电费，而是真实充电量、放电量的如实体现。

要解释清楚这个问题，我们首先要介绍一个概念：就是真实「电量」（包括充电量和放电量），和产品公告中标注的电池电量之间，是存在差别的。实际上，标注的电量是测试出来的，并非一个固定值。

行业中普遍用 1C 或者 1/3C 来给电池标注电量。这个“1C”或“1/3C”是“放电倍率”，指的是“以多快的速度（几倍的速率）来放电”：

1C，就是满电的电池，以固定电流放电，1 小时放至亏电

1/3C，即满电的电池，以固定电流放电，3 小时放至亏电

按照法规的要求，小米 SU7 公告时，是按照 1C 的标准申报的，如此小米 SU7 标准版电池容量为 73.6 度。按照 1/3C 放电，小米 SU7 标准版能放出的电量是 76.8 度。可以看到，根据不同的放电倍率，同一电池所放出来的电量是有差别的。同时，日常工况中，放电倍率是更低的，电池可以放出更多电量，还能跑出更多的里程。

而关于充电，还有更多影响因素：首先，为保证新车交付到用户手中时电量达标，实际充入的电量会高于标注电量；其次，因为放电深度、充电电流大小、电池管理策略的不同，充入的实际电量也会有差异，有可能会充入更多电量。

当然，大家不必都深入了解其中原理，可以简单理解为：在缓和充电和放电工况下，能够充入和放出的电量，相较标注电量，都可以更多，而且不会有额外花费更多电费的担忧。同时，小米 SU7 车端显示的能耗，就是实际能耗，和充入电量及标注电量都无关，也不存在反向虚标的情况。

03、小米 SU7 手机无线充电最高支持 50W，为什么有时候感觉没那么快？

小米 SU7 标配了最大充电功率 50W 的手机无线充电板，但实际手机充电功率会因手机品牌 / 型号不同、手机状态不同而有差异：

小米 SU7 的手机无线充电板支持小米私有协议和 Qi 协议，不同手机的无线充电功率有区别

小米系列手机的无线充电采用小米私有协议，可以在小米 SU7 的手机无线充电板获得最大 50W 的充电功率。但其中小米 13 Pro 因采用发热低、效率高的小感值接收线圈，所以在小米 SU7 的手机无线充电板上能获得最大 30W 的无线充电功率。

其它安卓手机的无线充电采用 Qi 协议，所以在小米 SU7 的手机无线充电板能获得最大 15W 的无线充电功率。

因苹果手机采用 Qi 协议的特定频段，所以在小米 SU7 的手机无线充电板能获得最大 7.5W 的无线充电功率。

手机状态不同，无线充电功率也会不同

手机当前正处于大功率运行状态下，手机无线充电功率会主动降低进行热保护。

手机当前电量较满时，手机无线充电功率也会主动降低进行电池保护。

此外，如果手机放置较偏，也可能导致无线充电功率降低，可尝试调整手机位置以获得最大无线充电功率。

04、当把空调风量调大的时候，媒体音量也会自动变大，是正常的吗？

正常，此为声音自动补偿功能。当此功能开启后，声音会根据周围环境噪音进行补偿，提供更好的听觉体验。您可根据自己的喜好需求，在“设置”-“声音”中进行开启或关闭。

05、屏幕显示“主驾用户离车时，禁用手机镜像功能”，这个可以关闭吗？

为了用户在使用妙享桌面功能时，保护主驾用户的隐私，当主驾用户下车或打开车门时，会暂时关闭妙享桌面功能入口。此时中控屏底部手机图标置灰，暂时无法点击使用。此功能为默认开启，无法关闭。

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