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小米 SU7 充满 73.6 度电池费了 87.86 度电？官方给出解答

2024/5/23 21:51:15 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
评论：

IT之家 5 月 23 日消息，小米汽车官方今日发布了《小米 SU7 答网友问（第四十二集）》，针对部分用户关心的产能和交付提升进展、充满 73.6 度电池费了 87.86 度电等问题进行了解答。

IT之家附全文如下：

01、目前小米 SU7 的产能和交付提升进展如何？

经过一系列努力，目前我们的产能扩充和交付提速进展非常顺利。

6 月，小米汽车工厂将开双班，我们会确保 6 月实现单月交付 1 万辆以上。

今年全年我们将确保交付 10 万辆以上，同时会进一步冲刺 12 万辆交付。

02、有媒体测试，“小米 SU7 充满 73.6 度电池费了 87.86 度电”，这是为什么呢？ 

先说结论： 这并不是“反向虚标”，也不会额外花费更多的电费，而是真实充电量、放电量的如实体现。

要解释清楚这个问题，我们首先要介绍一个概念：就是真实「电量」（包括充电量和放电量），和产品公告中标注的电池电量之间，是存在差别的。实际上，标注的电量是测试出来的，并非一个固定值。

行业中普遍用 1C 或者 1/3C 来给电池标注电量。这个“1C”或“1/3C”是“放电倍率”，指的是“以多快的速度（几倍的速率）来放电”：

  • 1C，就是满电的电池，以固定电流放电，1 小时放至亏电

  • 1/3C，即满电的电池，以固定电流放电，3 小时放至亏电

按照法规的要求，小米 SU7 公告时，是按照 1C 的标准申报的，如此小米 SU7 标准版电池容量为 73.6 度。按照 1/3C 放电，小米 SU7 标准版能放出的电量是 76.8 度。可以看到，根据不同的放电倍率，同一电池所放出来的电量是有差别的。同时，日常工况中，放电倍率是更低的，电池可以放出更多电量，还能跑出更多的里程。

而关于充电，还有更多影响因素：首先，为保证新车交付到用户手中时电量达标，实际充入的电量会高于标注电量；其次，因为放电深度、充电电流大小、电池管理策略的不同，充入的实际电量也会有差异，有可能会充入更多电量。

当然，大家不必都深入了解其中原理，可以简单理解为：在缓和充电和放电工况下，能够充入和放出的电量，相较标注电量，都可以更多，而且不会有额外花费更多电费的担忧。同时，小米 SU7 车端显示的能耗，就是实际能耗，和充入电量及标注电量都无关，也不存在反向虚标的情况。

03、小米 SU7 手机无线充电最高支持 50W，为什么有时候感觉没那么快？

小米 SU7 标配了最大充电功率 50W 的手机无线充电板，但实际手机充电功率会因手机品牌 / 型号不同、手机状态不同而有差异：

小米 SU7 的手机无线充电板支持小米私有协议和 Qi 协议，不同手机的无线充电功率有区别

  • 小米系列手机的无线充电采用小米私有协议，可以在小米 SU7 的手机无线充电板获得最大 50W 的充电功率。但其中小米 13 Pro 因采用发热低、效率高的小感值接收线圈，所以在小米 SU7 的手机无线充电板上能获得最大 30W 的无线充电功率。

  • 其它安卓手机的无线充电采用 Qi 协议，所以在小米 SU7 的手机无线充电板能获得最大 15W 的无线充电功率。

  • 因苹果手机采用 Qi 协议的特定频段，所以在小米 SU7 的手机无线充电板能获得最大 7.5W 的无线充电功率。

手机状态不同，无线充电功率也会不同

  • 手机当前正处于大功率运行状态下，手机无线充电功率会主动降低进行热保护。

  • 手机当前电量较满时，手机无线充电功率也会主动降低进行电池保护。

此外，如果手机放置较偏，也可能导致无线充电功率降低，可尝试调整手机位置以获得最大无线充电功率。

04、当把空调风量调大的时候，媒体音量也会自动变大，是正常的吗？

正常，此为声音自动补偿功能。当此功能开启后，声音会根据周围环境噪音进行补偿，提供更好的听觉体验。您可根据自己的喜好需求，在“设置”-“声音”中进行开启或关闭。

05、屏幕显示“主驾用户离车时，禁用手机镜像功能”，这个可以关闭吗？

为了用户在使用妙享桌面功能时，保护主驾用户的隐私，当主驾用户下车或打开车门时，会暂时关闭妙享桌面功能入口。此时中控屏底部手机图标置灰，暂时无法点击使用。此功能为默认开启，无法关闭。

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关键词：小米汽车小米

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