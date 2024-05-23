消息称小米汽车更新今年 SU7 交付目标：全年冲刺 12 万辆

IT之家 5 月 23 日消息，《证券时报》号称从权威信源获悉，随着小米 SU7 订单量持续高涨，2024 全年，新车交付目标将冲刺 12 万辆。

在此之前，雷军曾于 4 月 23 日的投资者大会上宣布，截至 4 月 20 日，小米 SU7 锁单量已经超过 7 万辆，2024 年小米 SU7 交付目标超过 10 万辆。

今年 5 月 15 日，雷军宣布，从 4 月 3 日首次交付开始，43 天时间，小米 SU7 已经交付了 10000 辆车（截至 5 月 15 日 10 时）。雷军表示：“我们正在继续扩充产能，确保今年交付 10 万辆。感谢大家关心和支持，感谢车主朋友们的耐心和包容！”

今日早些时候，小米集团发布了 2024 年第一季度财务报告：公司总营收达到 755 亿人民币，同比增长 27%；经调整净利润为 65 亿人民币，同比增长 101%，详情可见IT之家此前报道。

截至 2024 年 4 月 30 日，小米 SU7 系列 累计锁单量达到 88,063 辆。截至 2024 年 5 月 15 日，Xiaomi SU7 系列 累计交付新车已达到 10,000 辆。目标是 2024 年 6 月，小米 SU7 系列单月新车交付量超过 10,000 辆。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。