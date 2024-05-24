经典游戏续作《粘粘世界 2》跳票至 8 月 2 日发售：登陆 Switch / PC 平台，售 132 港币

IT之家 5 月 24 日消息，2008 年经典益智 / 建筑游戏《粘粘世界》续作《粘粘世界 2》原定于 5 月 23 日发售，不过近日官方宣布游戏跳票至 8 月 2 日上市，目前游戏在任天堂 eShop 港服已经开启预购，售价为 132 港币（IT之家备注：当前约 122 元人民币），商店地址：点此访问

据介绍，本作将通过任天堂 eShop、Epic Games 商店、WorldOfGoo2.com 官方网站发售，该游戏在主机端由 Switch 独占，还将登陆 PC、Mac 和 Linux 平台。根据 eShop 商店信息，《粘粘世界 2》的本地合作内容将是 Switch 版本独有的（最多 4 人）。

游戏介绍称：“每个关卡都是真实的物理和流体模拟。建造、飞溅、爆炸、摧毁、飞行和滚动，通过自己独特的解决方案到达每个关卡。”

与原版《粘粘世界》一样，续作《粘粘世界 2》也是由 2D Boy 和 Tomorrow Corporation 制作，所以IT之家小伙伴可以期待一下原汁原味的游戏体验。

游戏图赏：

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。