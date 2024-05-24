华硕 ROG NUC 2024 国行版开售：可选 Ultra 7/9 + RTX 4060/4070，11999 元起

IT之家 5 月 24 日消息，华硕在接手英特尔 NUC 业务后推出了自家 ROG NUC 产品，目前相关机型国行版本将于今天 10 点在京东现货开售，IT之家整理价格信息如下：

酷睿 Ultra 7 155H + RTX 4060 + 16GB RAM + 512GB 存储空间：11999 元

酷睿 Ultra 9 185H + RTX 4070 + 32GB RAM + 1TB 存储空间：14999 元

据介绍，这款 NUC 采用 ROG 独家定制主板，整机体积仅 2.5 升，提供双 DDR5 内存槽以及 3 个 M.2 2280 PCIe Gen4x4 插槽，支持 8K 输出或四屏 4K 显示输出。

这款主机可以水平或垂直放置，采用 ROG 纯血散热系统，CPU 性能释放达 65W，GPU 最高达 130/140W。它还采用了免工具拆卸设计，无需螺丝刀即可拆卸顶盖。

其他方面，ROG NUC 支持 ROG 神光同步，还配备了 2.5G 有线网卡以及 Killer 无线网卡，支持 Wi-Fi 6E (Gig+) 2x2 和蓝牙 5.3，还配备了瑞昱 ALC256 声卡。

接口方面，这款迷你主机正面提供 SD Express ver8.0 读卡器（支持 UHS-I）、2 个 USB-A 3.2 Gen 2 接口以及 1 个 3.5mm 耳机孔；后置 1 个雷电 4 接口、2 个 USB-A 3.2 Gen 2 接口、2 个 USB-A 2.0 接口、1 个 HDMI 接口、2 个 DP1.4a 接口、1 个 2.5G RJ45 网口，还有 1 个 Kensington 锁孔。

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