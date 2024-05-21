首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 数码之家>智能家电

TP-LINK 7DR7230 双频 Wi-Fi 7 无线路由器开售：单 2.5G 网口、5x5 MIMO，499 元

2024/5/21 18:16:33 来源：IT之家 作者：漾仔 责编：漾仔
评论：

IT之家 5 月 21 日消息，TP-LINK TL-7DR7230 易展版双频 Wi-Fi 7 无线路由器目前已经在京东现货开售，这是系列产品家族中 5 个 2.5G 网口的 TL-7DR7260 的“小弟”，仅搭载 1 个 2.5G 网口，售 499 元

7DR7230 路由器

据介绍，该路由器拥有“BE7200”无线规格，即 2.4GHz 1376Mbps + 5GHz 5765Mbps 支持 4K-QAM、MLO 多链路聚合等 Wi-Fi 7 特性。

Wi-Fi 7 特性

IT之家注意到，该路由器采用数字与模拟芯片分离的射频设计方式，数字芯片采用 6nm 工艺，模拟芯片采用成熟工艺，集成 9 颗 FEM，并支持 5GHz 5x5 MIMO 技术。

射频设计

7DR7230 路由器提供一个 2.5G 网口与四个千兆网口，同时支持 IPTV 与游戏专用口等功能。

网口规格

此外，该路由器还内置四款游戏加速器，支持儿童上网管理，并搭载联发科 Xtra Range 2.0 技术，支持多台路由“易展”Mesh 互联。

路由器卖点

京东 TP-LINK 7DR7230 双频 Wi-Fi 7 无线路由器 499 元直达链接

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：TPLINK路由器

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用