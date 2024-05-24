微软发布 Windows Server 2019 紧急更新，修复 5 月累积更新安装失败问题

IT之家 5 月 24 日消息，微软公司今天面向 Windows Server 2019 发布了紧急带外（out-of-band，OOB）更新 KB5039705，修复了今年 5 月更新导致的 0x800f0982 错误。

微软承认该错误，在更新日志中表示：“这一问题主要影响未安装英语（美国）语言包的设备。”不过微软也表示，部分 Windows 服务器即便安装了英语（美国）语言包，也可能会出现上述错误。

IT之家附上微软在 KB5039705 更新公告内容如下：

此更新解决了一个与英语（美国）语言包有关的已知问题。如果您的设备没有该语言包，安装 KB5037765 时可能会失败，错误代码为 0x800f0982。但这个问题可能会影响到有该语言包的设备，错误代码是 0x80004005。

要修复这个已知问题，管理员必须使用 Windows Update、WSUS 或 Microsoft Update Catalog 下载 OOB 更新，并将其安装到受影响的服务器上。

微软表示，安装此 OOB 更新并重启服务器后，2024 年 5 月补丁星期二活动发布的安全更新可以顺利安装。

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