微软 Start 天气预测模型再进化，可预测何时出现云层和降水

IT之家 5 月 24 日消息，微软 Start 团队今天通过必应官方博客发布博文，宣布 AI 天气预测模型又有重大改进，能更准确预报未来 30 天天气情况之外，现在预测何时可能出现云层和降水。

博文中微软 Start 团队表示已经于 2021 年年底开始，着手改进全球范围内的“降水预报”系统。

该模型不仅会调用雷达装置收集的数据，还会结合卫星数据，通过 AI 算法分析，能更准确地预测降水情况。

不过微软 Start 团队也坦言该预测模型存在不足，卫星天气数据每日的接收时间比例为 85% 至 95%，但取决于数据的来源和可接受的延迟时间。

微软表示：

有证据表明，每个任务需要一个单独的解码器，每个预测频道需要一个单独的判别器，因此，Weather from Microsoft Start 建立的模型比之前只预测模拟雷达反射率的模型大 4 倍。最后，新模型联合预测了卫星和模拟雷达反射率，使其预测能够填补数据可用性的空白。

据微软公司称，在人工智能训练中，雷达信道模型的权重是卫星模型的六倍，因为雷达提供的降水信息被认为比卫星任务更重要。最终结果是，与仅使用雷达预测的基础模型相比，新的降水和云层模型“在 F1 分数上有明显改善”。

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