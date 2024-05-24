Win11 Beta 22635.3646 预览版发布：中国大陆地区新增“微软电脑管家”应用

IT之家 5 月 24 日消息，微软今天面向 Beta 频道的 Windows Insider 项目成员，发布了适用于 Windows 11 的 KB5037858 更新，用户安装后版本号升至 Build 22635.3646，该版本主要为中国大陆设备新增“微软电脑管家”应用。

IT之家整理主要更新内容如下：

此更新解决了影响文件资源管理器速度的问题。当用户将网络共享上的文件夹固定到快速访问菜单时，可能要等待两分钟才能看到相关文件夹

此更新解决了当用户在虚拟环境中使用 TWAIN 驱动程序时会停止响应的问题。

此更新解决了影响文件资源管理器的问题。此前用户从屏幕边缘滑动时，将导致资源管理器停止响应。

此更新解决了在智能卡上有多个证书场景时导致智能卡图标不显示的问题。

此更新解决了影响文件夹菜单的问题。

此更新解决了从域中删除服务器后出现“Get-LocalGroupMember cmdlet 返回异常”的问题。

此更新改进了反恶意软件扫描接口（AMSI）AmsiUtil，它有助于检测 AMSI 扫描的旁路。

此更新修复了在 AppContainer 沙箱或在受限环境中使用打印机时，相关打印机可能不会工作的问题。

此更新解决了初次开机 OOBE 在打开“安全提示问题”选项后导致界面无法继续的问题。

此更新修复了主机网络服务（HNS）负载均衡器策略重新启动时没有以正确的方式返回的问题

此更新解决了影响 RDP 难移快速重新建立连接的问题。

此更新解决了蓝牙低功耗（LE）音频显示未连接问题。

此更新解决了影响 IPP-over-USB 打印机的问题。

此更新解决了用户使用基于 Chromium 的浏览器播放视频时屏幕可能出现“扭曲”的问题

运营商配置文件更新。

此更新解决了手柄可能无法唤醒 Game Bar 的问题

此更新解决了当用户使用某些应用程序共享屏幕时，应用窗口标题栏及内容消失的问题

此更新解决了用户使用手写笔时可能无法出现手写面板和触摸键盘的问题。