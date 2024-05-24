Dev Home 0.14 预览版发布：集成 PowerToys 模块、引入 AI 容器开发项目工具等

IT之家 5 月 24 日消息，微软今天更新了 Dev Home 应用程序，发布了 0.14 预览版更新，主要集成了 PowerToys 模块，以及基于 AI 的 Quickstart Playground 功能。

IT之家附上更新日志内容如下：

无障碍功能

改变缩放比例时，部件上的文字不应再被截断。

在 "Dev Home 介绍" 页面上出现高对比度时，Dev Home 应该不会再崩溃。

添加部件对话框现在有工具提示。

调整

Dev Home 中的实用程序整合来自 PowerToys 的 Hosts File Editor、Registry Preview 以及 Environment Variables 编辑器。

Environments 不再被标记为“实验”功能。

Quickstart playground 作为实验功能推出，使用 AI 通过容器化方式创建开发项目。

环境中的 Hyper-V 虚拟机目前无法在 ARM 上使用。

修复 BUG

Dev Drive insights 中的链接现在应能正常工作。

删除运行中的 Hyper-V 虚拟机不再会导致崩溃。

更新环境页面时，Dev Home 不再会崩溃。

Dev Home 中文名称为“开发人员主页”，于去年 5 月在 Microsoft Store 上架。

IT之家在此附上介绍如下：

开发人员主页是一个控制中心，能够在一个位置跟踪所有工作流和编码任务。它具有简化的设置工具，使您能够在集中位置安装应用程序和包，扩展允许您连接到开发员账户（例如 GitHub），以及带有各种以开发人员为中心的小部件的可自定义仪表板，为您提供触手可及的信息。

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