微软必应全球宕机事件涟漪，波及 ChatGPT、Copilot、DuckDuckGo 等服务

IT之家 5 月 24 日消息，IT之家昨日报道，微软全球必应搜索服务出现宕机事件，且持续了 1 天时间，但影响并不仅仅局限于必应搜索网站，很多调用必应搜索 API 的服务也因此受到影响。

Copilot

微软通过 Microsoft 365 Status 官方推特账号发布推文，表示 Copilot 相关服务正在继续恢复。微软表示正在积极调查问题的根本原因，并将在必要时采取进一步的缓解措施。

其它影响

据报道，必应 API 的中断还导致 ChatGPT 的浏览器工具瘫痪了几个小时。此外，部分使用必应 API 的 DuckDuckGo 搜索引擎也关闭了几个小时。

部分用户反馈仍无法访问必应

截至发稿时，微软尚未就必应 API 今天发生的情况发表评论。Downdetector 网站显示，自今天上午以来，必应失效的报告已有所减少，但仍未降至正常水平。此外，许多 X 用户发布消息称，必应仍无法为他们工作。

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