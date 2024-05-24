沉浸式生存游戏《血清》开启 Steam 抢先体验：虚幻 5 引擎，首发 8 折 119.2 元

IT之家 5 月 24 日消息，由 Game Island 开发、Toplitz Productions 发行的沉浸式生存虚幻 5 游戏《血清》目前已经在 Steam 平台开启抢先体验，游戏本体国区 8 折优惠后售 119.2 元，IT之家附商店地址：点此访问

官方表示，《血清》的抢先体验版旨在为玩家提供数小时的探索、制作和资源收集。玩家可以利用制造、建造元素打造自己的家园基地并进行狩猎，同时可以锻造武器、使用配方制作他们在游戏世界中采集的血清。

参考IT之家此前报道，游戏于 2022 年就已经上架 Steam 商城，目前游戏最低配置需求已更新至 GTX 1070，推荐使用 RTX 3060 Ti 显卡。

官方对抢先体验版本的内容介绍如下：

潜入一场惊心动魄的生存冒险，在这里，一种未知的液体控制着你的生活。你需要提取血清来生存，与危险的生物对抗、解决谜题，并发掘导致你觉醒的过去事件的线索。 该游戏在 1.0 版本推出前，将在抢先体验持续 1 年左右。 像故事情节这方面的内容可能不会改变，但开发者将继续优化核心玩家功能，如制作、工具、武器和探索，设计功能也可以进一步完善。

游戏图赏：

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