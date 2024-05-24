15699 元，华为 MateBook X Pro 笔记本 Ultra 9 顶配版“拂晓粉”新增配色开售

IT之家 5 月 24 日消息，华为在 5 月 15 日的夏季全场景新品发布会上为顶配版 MateBook X Pro 笔记本推出“拂晓粉”配色，该版本机型采用“Ultra 9-185H 处理器 + 32GB RAM + 2TB 存储空间”，目前已经在华为商城现货开售，价格为 15699 元，还可额外选配同样在今天开售的星闪鼠标“拂晓粉”版本。

据介绍，该机重量仅 980g，号称“ 14.2 英寸设计比 13.6 英寸的苹果 MacBook Air 更轻”，采用航空级镁合金机身，全新华为云隼架构，首创金刚铝材料，搭配三段式主板。

性能方面，该版本机型可达 40W 性能释放，对比了苹果 MacBook Pro 14“重量更轻性能释放更高”。余承东强调，MateBook X Pro 是目前唯一一款在 1 公斤以内搭载酷睿 Ultra 9 处理器的笔记本。

网速方面，华为全新 MateBook X Pro 搭载首款 3D 立体超材料天线，同样对比苹果 MacBook Pro 14 有 40%-50% 的提升。

该机还拥有全新智能音幕技术，字准率提升 200%，噪音抑制提升 230%，保留电脑前方主讲人的声音；配有 6 扬声器。

屏幕方面，该机配有 14.2 英寸 3120x2080 分辨率 120Hz 高刷屏，支持 10 点触控、100 万：1 对比度、减少 70% 反光、93% 屏占比、1000 尼特峰值亮度。

华为全新 MateBook X Pro 首次支持华为盘古大模型，带来多场景下的 AI 概要功能，可以快速提炼文字内容。

除了今天开售的“拂晓粉”配色顶配 MateBook X Pro 机型，该机还可选以下配置（提供“砚黑”、“宣白”、“晴蓝”配色版本），感兴趣的小伙伴可以查看IT之家开箱评测文。

Ultra7 + 16GB RAM + 1TB 存储空间版本：定价 11199 元

Ultra7 + 32GB RAM+ 1TB 存储空间版本：定价 12499 元

Ultra9 + 32GB RAM+ 2TB 存储空间版本：定价 14999 元

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