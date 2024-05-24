联想 Moto buds / buds+ 无线耳机国行开售：可选 Bose 调音，299 元起

IT之家 5 月 24 日消息，联想于本月 16 日在国内推出了 Moto buds 和 buds+ 两款无线耳机，新耳机由 Bose 调音，目前已经在京东现货开售，售价 299 元起。

据介绍，Moto buds / buds + 两款耳机均配备 12.4mm 动圈，官方称是全业内兼容性更好的耳机系列，长按交互键可唤起联想小天 AI 助手。新耳机外观一致，主要区别在于降噪等功能。

IT之家整理耳机参数信息如下：

Moto buds

售价：299 元

这款耳机可选星夜蓝、珊瑚橘配色，单次充电后单耳机续航 9 小时，支持“充电 10 分钟续航 2 小时”快速充电.

Moto buds+

售价：599 元

这款耳机提供深墨绿、烟雨灰两种配色，与 Bose 合作调音，支持 ANC 主动降噪，降噪深度达 50db，兼容摩托罗拉手机杜比全景音效，同时支持主动自适应模式与透明模式，支持杜比头部追踪，单次充电后单耳机续航 8 小时，支持“充电 10 分钟续航 3 小时快速”充电。

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