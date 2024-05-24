消息称小鹏汽车更换销售负责人，批售模式难在全国推行

IT之家 5 月 24 日消息，据界面新闻报道，多个独立信源称，小鹏汽车财经平台经营管理副总裁古苑钦接替王桐，兼任小鹏汽车销售负责人。

古苑钦现年 63 岁，在加入小鹏汽车前曾担任广州海格通信有限公司董事。这是一家通信和导航设备生产公司，帮助过小鹏汽车开发北斗高精度车道级导航定位系统。

据知情人士透露，王桐现已调至管理总裁办业务，而他在销售负责人岗位就职时间仅为 1 年。

报道还称，小鹏汽车 4 月要求经销商每个月采购目标销量的一半车辆，以达到更快交付提高效率，但在内部顾虑和经销商阻力之下，批售模式至今只在小范围内进行灰度测试，难以在全国范围内推广。

IT之家查询汇总获悉，小鹏汽车 4 月交付 9393 辆汽车，同比增长 33%。今年 1-4 月，小鹏汽车累计交付新车共 31214 辆，同比增长 23%。

小鹏汽车官方预计第二季度交付量为 29000 至 32000 辆，市场预期 38147 辆。小鹏汽车预计第二季度营收 75 亿元至 83 亿元。

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