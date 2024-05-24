OpenAI 陷史上最大危机：阿尔特曼否认霸王条款急推背锅侠，网友称其撒谎成性

【新智元导读】这几天的 OpenAI，已经是乱成一锅粥了！GPT-4o「偷」寡姐声音的事儿还没完，外媒又曝出了 OpenAI 的内部信，证明员工确实面临失去股权的风险。不可思议的是，文件上明明有 Altman 的签名，他却矢口否认：我完全不知道有这事啊。

OpenAI 的宫斗后续，还没完。

之前的说法是，未签署离职文件的前员工，会面临失去股权的风险。

就在刚刚，外媒 Vox 曝出，OpenAI 领导层表示，自己完全不知道这回事啊！

然而，OpenAI 的相关文件上，却赫然出现了他们的签名。

深入调查下去，整件事都是重重迷雾。

NYU 教授马库斯趁机内涵道：咦，这就奇怪了。

「我们并不想让 GPT-4o 的声音像寡姐；我们并不知道离职协议中的内容；我们并不知道 Open 意味着开放；我们不确定 Sora 是否在 YouTube 上接受过训练…… 全是废话啊。」

越来越多的人表示，Sam Altman 和其他 OpenAI 领导层的行为越来越令人不安了，我们绝对不希望这些人成为手掌 AGI 大权的人！

「这件事再一次证明了：Altman 撒谎就像呼吸一样。」

总之，如今 OpenAI 的公众信誉，正在摇摇欲坠。

最近的一连串事件，也是让 OpenAI 的法务和公关团队一个头两个大，彻底麻了。

Altman 匆忙澄清：我没有，我不是

上周，整个科技圈都被这条消息刷屏了 ——

如果 OpenAI 员工在离职时拒绝签署要求严苛的协议，无法保证永不批评 OpenAI，那他们可能就会失去已有的 OpenAI 股权。

消息一曝出，OpenAI 内部已经炸了。

要知道，跟很多硅谷初创公司一样，OpenAI 员工主要的薪酬奖励就来自于股权。

以前，他们一直以为按照合同中规定的时间表，这些股权必定是自己的，就像公司不会收回已经发出去的工资一样。

现在看来，完全不是这么回事啊！

眼看群情激愤就要压不住了，Altman 急忙开展危机公关。在第二天，他紧急发布了一份道歉声明 ——

我们从未收回任何人的归属股权。即使员工不签署离职协议（或不同意非贬低条款），我们也不会这样做。归属股权就是归属股权，就是这样。 以前的离职文件中，确实会有关于潜在股权取消的条款；事实是，我们从未收回过任何股权，但即便如此，这种条款也不应该出现在任何文件或对话中。这是我的责任，也是我在运营 OpenAI 时少数几次真正感到尴尬的时刻之一；我不知道这件事在发生，我应该知道的。

总之就是一句话：我不知道我们有威胁股权的条款；以后也绝不会这样做。

背锅侠出场

随后，Vox 扒出来 OpenAI 高管给员工的内部消息。

OpenAI 首席战略官 Jason Kwon 承认，此条款自 2019 年以来一直存在，但「团队大约一个月前发现了这一点。它存在这么久才被发现，是我的责任。」

可即使两大高管纷纷出来危机公关，整件事也显得非常诡异 —— 曝出来的离职协议上，明明就有 Altman 和 Kwon 的签名啊。

离职信里明确写道：「如果你有任何归属股权…… 你需要在 60 天内签署放弃索赔协议，以保留这些股权。」这封信由 Kwon 和 OpenAI 的前人事副总裁 Diane Yoon 签署，后者在最近也离开了 OpenAI。

另一份已归属股权的协议，由 COO Brad Lightcap 签署。

与此同时，更多的内部协议纷纷被曝出了！这些文件显示，OpenAI 几乎拥有所有权利，可以任意将股权从前员工那里收回，或者阻止他们出售股权。

签署这些文件的，正是 Sam Altman。签署日期为 2023 年 4 月 10 日。

这就奇怪了。Vox 打破砂锅问到底，追问 OpenAI：既然 Altman 不知情，这些条款怎么会进入公司文件？

Kwon 是这样给 Vox 解释的 ——

「非常抱歉，我们给为公司辛勤工作的员工带来了困扰。我们一直在努力尽快解决这个问题。我们将更加努力，做得更好。」

如今，这件事的风波愈演愈烈，丝毫没有息事宁人的意思。

毕竟，这件事的影响绝不仅限于金钱上。

作为全世界最显眼、最具影响力的 AI 公司之一，OpenAI 的宗旨是「确保 AGI 造福全人类」。

AGI 会给全世界带来什么？这需要巨大的公众信任和透明度。

如果 OpenAI 的员工为了自由地提出批评，都不得不冒着巨大的财务风险，那 OpenAI 还是一个值得信任的公司吗？Sam Altman 还是一个值得信任的 CEO 吗？

「OpenAI 高级领导层的更多谎言会被曝光的」

7 天签下「霸王条款」，拒签者禁售股票

在泄露给 Vox 的数百页文件中，一种惯例的做法逐渐浮现出来 ——

OpenAI 让前员工签署严格的非贬低条款和保密协议，不仅涉及威胁取消其股权，还包括了更多的内容。

在 Vox 审查的两个案例中，OpenAI 发给离职员工一份冗长且复杂的终止文件，需要在七天之内签署完毕。

这意味着，前员工仅有一周的时间，去决定是否接受 OpenAI 的「封口费」，否则就会失去数百万美元股权。

对于这样重要的决定来说，OpenAI 也是看准了，短短 7 天时间，要走的人根本没有机会寻求外部律师的帮助。

当今年春天离职的前员工，要求额外 2-3 周的时间寻求法律援助并审查文件时，却遭到了 OpenAI 的强烈反对。

「The General Release and Separation Agreement」（概括性索偿弃权书和离职协议）需要你在 7 天内签署。我们希望确保你明白，如果你不签署，这可能会影响你的股权。这对每个人都是一样的，我们只是按规章办事」。

Vox 爆料作者与 4 位就业和劳动法专家进行了交谈，了解终止协议及其相关行为是否确实符合「按规章办事」或行业标准。 加利福尼亚就业法律师 Chambord Benton-Hayes 在一封电子邮件的声明中表示，「一家企业威胁收回已归属的股权是极其恶劣和不寻常的」。

然而，OpenAI 大多数前员工，对这样的霸王条款屈服了。

而对于那些拒签的前雇员，公司采用了另一种手段 —— 前员工称之为「法律报复工具箱」，用法律手段给他们施加压力。

并不是说，拒签之后取消了股权，而是直接禁止他们出售股权。

OpenAI HR 发给离职员工邮件中威胁道：

如果你有任何归属股权，并且你未按照公司政策的要求签署离职文件，包括 General Release，重要的是要明白，你将无法参与我们作为私人公司，可能发起 / 促成的未来投标事件或其他流动性机会。

换句话说，要么签字，要么放弃出售股权的机会。

OpenAI 的强硬政策

在理解这点之前，我们需要弄清，在 OpenAI 拥有股权意味着什么？

上市科技公司，比如谷歌，股权就是股票。

员工的薪水部分，会以谷歌股票的形式支付。他们可以像任何股东一样，持有或出售这些股票。

而对于在 OpenAI 这样的私营企业，也会授予员工一定的股权份额。（更常见的是，以低价购买公司所有权股份的期权）。

但他们必须等待一个可以出售这些份额的机会，有时，这可能需要几年时间。

一些大型私营企业有时会进行「要约收购」（tender offer），允许员工和前员工出售自己的股权。

当然，OpenAI 也会举办此类活动，但具体细节是被严格保密的。

而这次被曝光的，是 OpenAI 在以价值数百万美元股权，作为签署协议的条件。

那些拒签这些协议的人，将会被排除在未来所有要约收购活动之外。

的确如 Altman 在推文中所说，从技术上讲，他们并没有收回任何人已获得的股权份额。

但这并不妨碍，OpenAI 利用签约作为条件，来剥夺员工变现股权的机会。

Vox 联系了 OpenAI，询问他们是否曾经或计划使用这种策略来剥夺前雇员的股权。

一位 OpenAI 的发言人表示，「通常来说，前雇员无论在哪里工作，都可以以相同的价格出售股权。我们预计这一点会改变。目前尚不清楚是谁授权告诉一名前雇员，如果他不签署文件，将无法参与未来的要约收购」。

接受采访的前雇员们担心，无论 OpenAI 公开做出什么保证，公司的章程文件通常为 OpenAI 留有许多法律报复的途径。

即便 OpenAI 现在否认会采取某些特定的手段，前员工们依旧不放心。

除了不在 60 天内签署 General Release 既得股权消失的条款之外，OpenAI 文件还规定，由公司全权酌情决定，任何被公司解雇的员工可将其既得股权减至 0。

另外，还有一些条款规定，哪些员工可以参与出售其股权的要约收购，OpenAI 拥有绝对的决定权。

知情人士称，这些文件本应以构建安全和有益的 AGI 为首要任务，但实际上却设置了多种报复方式，针对那些批评公司的离职员工」。

而这些文件，还有 Altman 亲笔签名。

OpenAI 并没有回应有关 Altman 的公开声明，即他澄清自己并不知道文件中包括「回拨条款」（clawing back）的说法。

以及，这些签署文件与爆料出条款之间的矛盾的问题。

为什么这件事很重要

OpenAI 一直以来，将自我定位为一个应该遵守更高标准的公司。

它声称其独特的公司结构 —— 由非营利组织管理的营利公司 —— 可以让他们将变革性技术带给全世界，并确保这些技术「造福全人类」（正如其公司使命所言），而不仅仅是股东。

OpenAI 的高层领导，曾多次强调他们对问责制、透明度和民主参与方面的责任。

Altman 本人去年对国会表示，「我最担心的是我们 —— 这个领域、这项技术、这个行业 —— 对世界造成重大伤害」。

尽管一直标榜自己崇高的理想主义，但 OpenAI 也经历了一些丑闻。

去年 11 月，Altman 被 OpenAI 董事会解雇，闹得沸沸扬扬。

董事会在声明中仅表示，Altman 未能始终如一地向董事会报告。

这种草率的解雇立即引发了员工的强烈抗议，尤其是董事会未能提供任何解 CEO 更详细的解释.

随后，Altman 将 Greg 等大多数员工集体加入微软。不过，经过多次反转最终他再次恢复原职，而大部分董事会成员随后辞职。

当时，董事会的措辞 —— Altman 不够坦诚，依旧令人费解。

但 6 个月后，我们似乎开始公开看到，导致董事会突然爆发内讧的根本问题。

不过，OpenAI 仍然有纠正错误的机会，现在已经迈出了「万里长征」的第一步。

在一份电子邮件声明中，OpenAI 告诉爆料记者，「我们正在识别并联系那些签署了标准离职协议（standard exit agreement）的前雇员，明确表示 OpenAI 没有，也不会取消他们的已有的股权，同时解除他们非贬低的义务（nondisparagement obligations）」。

在一份更详细的声明中，OpenAI 表示：

正如我们今天与员工分享的那样，我们正在对离职流程进行重要更新。即使员工没有签署离职文件，我们也从未也绝不会取消他们已获得的股权。我们正在从标准离职文件中删除非贬低条款，并且我们将解除前雇员的现有非贬低义务，除非非贬低条款是双向的。我们会将这一信息传达给前雇员。我们非常抱歉现在才更改这些条款；这不反映我们的价值观或我们想成为的公司。

这比公司 5 月 18 日 Altman 的初步道歉，迈出了一大步。

可以看到，OpenAI 正在采取的措施，并主动联系前雇员。

但爆料者认为 OpenAI 在这方面的工作还远未完成。

前雇员们觉得公司从多个角度对他们施加了压力，而 OpenAI 尚未表态对此完全做出改变。

具体来说，OpenAI 应当承诺不会以是否签署某份文件或是否公开批评 OpenAI 为由，剥夺任何人出售股权的权利。

此外，要完全解决这个问题，还需要 OpenAI 的诚实。

爆料文件原文

参考资料：

https://x.com/KelseyTuoc/status/1793402040439476554

https://www.vox.com/future-perfect/351132/openai-vested-equity-nda-sam-altman-documents-employees

本文来自微信公众号：新智元 （ID：AI_era）

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