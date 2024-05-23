OpenAI 和新闻集团签署多年协议，ChatGPT 可引用《华尔街日报》等媒体内容

IT之家 5 月 23 日消息，OpenAI 公司宣布和新闻集团（News Corp）签署多年协议，意味着 ChatGPT 等相关产品可以引用该集团的相关内容。

IT之家注：新闻集团是一家位于美国的出版业跨国公司，是由前新闻集团的报纸和出版业务分拆而成。

OpenAI 将获得新闻集团主要新闻和信息出版物的当前和存档内容，包括《华尔街日报》、《巴伦周刊》、《市场观察》、《投资者商业日报》、《FN》和《纽约邮报》；《泰晤士报》、《星期日泰晤士报》和《太阳报》；《澳大利亚人报》、news.com.au、《每日电讯报》、《信使邮报》、《广告人报》和《先驱太阳报》等。此次合作不包括访问新闻集团其他业务的内容。

两家公司均未透露交易条款，但《华尔街日报》的一篇报道估计，新闻集团将在五年内获得 2.5 亿美元（IT之家备注：当前约 18.1 亿元人民币）的现金和分成。

OpenAI 将获得新闻集团旗下出版物的最新内容和档案内容。OpenAI 首席执行官山姆・阿尔特曼（Sam Altman）在声明中表示：

我们与新闻集团的合作，是新闻和技术领域的一个值得骄傲的时刻。 我们非常珍视新闻集团作为全球突发新闻报道领导者的历史，并很高兴能让我们的用户更方便地访问其高质量的报道。 我们将共同为未来奠定基础，让人工智能深深地尊重、提升和维护世界一流新闻业的标准。

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