斯嘉丽・约翰逊控诉 ChatGPT 复制其声音，OpenAI 文件显示并非故意模仿

IT之家 5 月 23 日消息，好莱坞明星斯嘉丽・约翰逊此前指控人工智能公司 OpenAI 的聊天机器人 ChatGPT 的 “Sky” 语音上复制了她的声音。据《华盛顿邮报》披露的 OpenAI 内部文件显示，该公司并没有刻意模仿斯嘉丽的声音。

图源 Pexels

文件显示，为“Sky”配音的实际上是另一位演员，而且该演员的聘用时间早于 OpenAI 邀请斯嘉丽为 ChatGPT 配音数月。参与“Sky”配音创作的多位人员也证实，OpenAI 在寻找配音演员时并没有要求声音接近斯嘉丽。

文件显示，OpenAI 在招聘启事中对配音演员的描述包括：非工会成员、年龄介于 25 至 45 岁之间，声音“温暖、富有感染力和魅力”。为 Sky 配音的女演员的经纪人也向《华盛顿邮报》确认，OpenAI 在整个过程中从未提及过斯嘉丽或电影《她》。

法律界人士认为，尽管 OpenAI 否认刻意模仿，但“Sky”的声音确实与斯嘉丽的嗓音非常相似。更重要的是，OpenAI 首席执行官萨姆・阿尔特曼在声音发布前几天曾接触过斯嘉丽，希望她成为 ChatGPT 的配音演员之一。阿尔特曼还在公开场合将该声音称为“Her”，让人联想到斯嘉丽为人工智能角色配音的电影《Her》。

截至IT之家发稿，斯嘉丽尚未对 OpenAI 采取任何法律行动。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。