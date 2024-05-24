消息称小米 Redmi 新机搭载骁龙 7s Gen3 处理器，主打轻薄主摄影像

IT之家 5 月 24 日消息，博主 @数码闲聊站 今日爆料，小米 Redmi 新机主打轻薄主摄影像，配备 1.5K OLED 显示屏 + SM7635 处理器（IT之家注：骁龙 7s Gen3）。

目前，尚不清楚这款中端新机的具体型号，不过微博评论区有网友推测为 Redmi Note 14 Pro 系列。

作为参考，小米 Redmi Note 13 Pro 系列手机于 2023 年 9 月发布，首销到手价 1399 元起。Redmi Note 13 Pro 提供子夜黑、星沙白、时光蓝、浅梦星河四款配色，采用 AG 雾面玻璃后盖；正面配备 6.67 英寸超细四窄边 OLED 直屏，分辨率为 2712×1220。

▲ Redmi Note 13 Pro

此外，Redmi Note 13 Pro 搭载骁龙 7s Gen2 移动平台，内置 5100mAh 超大电池，搭配 67W 秒充。后置 200MP 主摄（三星 S5KHP3，1/1.4"，7P 镜片） + 8MP 超广角（索尼 IMX355）+ 2MP（豪威 OV02B10）微距三摄，前置 16MP（豪威 OV16A1Q）。

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