初创公司 BrainBridge 提出全球首个“人头移植机”概念，目标 8 年内推出

IT之家 5 月 23 日消息，神经科学和生物医学初创公司 BrainBridge 当地时间 21 日宣布，该公司已开发出一种用于进行头部移植的人工智能机械化系统，并演示了其工作机制。

据介绍，这一概念可将头部移植到脑死亡捐赠者的身体上，还能保持被移植者的记忆、认知能力和意识。

IT之家注：身体部分来自脑死亡患者，头部则是来自身患绝症或瘫痪等疾病的患者。

研究人员表示，该技术还适用于阿尔茨海默症和帕金森等神经系统疾病患者。

该公司表示这种概念“技术上可行”，利用高速机器人系统，可防止脑细胞退化，并确保头与身体无缝兼容。“整个过程由实时分子级成像和人工智能算法指导，以促进脊髓、神经和血管的精确重新连接”。但目前，这种概念面临无法完全修复神经和脊髓损伤等重大挑战，且存在巨大技术难度与伦理争议。

BrainBridge 称，首例手术目标在 8 年内完成，提前公布这项概念是为了更好地吸引顶尖科学家参与。“在短期内，我们希望该项目能在脊髓重建和全身移植方面取得突破，但从长远来看，该项目将扩展到能改变我们所知的医疗保健领域。”

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