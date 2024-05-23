北京：推进数字疗法、AI 辅助治疗等产品研发应用，支持医疗大模型开发、落地

IT之家 5 月 23 日消息，北京市人民政府办公厅今日印发《北京市加快医药健康协同创新行动计划（2024-2026 年）》，提到人工智能技术、大模型、算力等一系列内容。

IT之家汇总部分重点任务：

实施医疗大数据共享与应用。建设全市共享的门急诊、住院、体检、科研等电子病历体系。推动标准化、信息化临床研究数据共享，明确数据脱敏标准，打通医院之间数据链接。推动检验结果、医疗影像在全市三级医院实现互联互通互认。推动医院开展医疗大数据的登记、评估、流通，拓展在创新研发端应用。

推动临床样本数字化管理使用。建立面向全市开放、充分保护隐私的临床样本共享信息系统和资源质量评价体系，推动部分产业亟需且规范采集、存储的样本进行数字化转换，提高临床样本资源整体利用效率。提高临床样本在诊疗新技术和新方法研究、新药研发等方面的应用水平。

促进医疗数据安全跨境流动。搭建数据跨境流动审批沟通机制，强化数据出境安全评估、个人信息出境标准合同备案等服务，保障数据出境合规。依托本市数据跨境安全与产业发展协同创新中心、数据安全与治理公共服务平台，加强对药物警戒等业务管理场景数据出境的风险研判和合规指导。

加快以医疗大模型为代表的人工智能技术赋能产业发展。支持医疗大模型开发和落地应用，推进数字疗法、人工智能辅助治疗等产品的研发应用，推动人工智能技术赋能新药研发。加快医疗、医保、药监等数据底座建设，精细化开展数据清洗和治理，推动数据流通。引导算力企业加大对人工智能医疗的支持，探索配置建设可信计算环境。

图源 Pexels

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。