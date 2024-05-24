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倍思推出 Bowie H1s、 M2s Pro 耳机，首发 269/289 元

2024/5/24 18:02:24 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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感谢IT之家网友 風見暉一 的线索投递！

IT之家 5 月 24 日消息，倍思今天在线下举办了 2024 音频春季新品品鉴会并发布了两款新品，包括便携头戴式耳机 H1s，以及 TWS 耳机 M2s Pro，首发价分别为 269 元、289 元，5 月 28 日开售。

Bowie H1s 采用 40mm 动圈单元，可实现-46dB 深度降噪，支持倍思空间音效，支持多种降噪模式变换。此外，它还引入了数字音频增强引擎技术，通过 Hi-Res 双金标认证。

此外，这款耳机内置 800mAh 电池，重约 279g，在关闭降噪功能的情况下续航能到 120 小时，开启降噪则会降低至约 60 小时。

Bowie M2s Pro 采用 10mm 动圈单元，降噪深度 -52dB，降噪频宽 5000Hz，降噪效果提升 58%。此外，它还支持 1-10 降噪等级切换、低延迟等技术，可根据不同场景切换不同降噪深度。

这款耳机本身内置 35mAh 电池，充电盒还可提供 400mAh 电量，关降噪续模式的情况下续航可达 7 小时，搭配充电盒可达 35 小时，还支持快充，充电 10 分钟畅听 2 小时。

IT之家注意到，这两款产品都主打高清蓝牙音频，都支持 QQ 音乐臻品音质以及 WANOS 联合开发的 BISA 空间音效，都带有蓝牙 5.4 和 LHDC 5.0 编解码，感兴趣的用户可以关注一下。

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关键词：耳机降噪耳机倍思

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