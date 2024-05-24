胖猫事件引发关注：微信呼吁网友客观理性表达观点、尊重他人隐私，共同抵制网络暴力

IT之家 5 月 24 日消息，针对前段时间发生的“重庆长江大桥 ' 胖猫 ' 跳江轻生”事件，微信官方刚刚发布了《关于打击网络暴力行为的治理公告》，宣布对部分发布不当言论的账号进行相应的处罚，对于多次违规者还将加重处罚。

IT之家附原文如下：

近日，“重庆长江大桥 ' 胖猫 ' 跳江轻生”事件引发社会关注，在广大网友纷纷表达惋惜的同时，部分网民利用各种网络平台侮辱谩骂、造谣诽谤、侵犯他人隐私、教唆他人实施犯罪等，损害他人合法权益、破坏网络言论环境的行为再次进入大众视野。 微信高度重视用户的权益保护，很早便已建立用户投诉渠道。对发布不当言论的账号，在接到用户投诉并核实相关证据后，我们将根据国家相关法律法规及《腾讯微信软件许可及服务协议》《微信个人账号使用规范》进行相应的处罚，对于多次违规者，将加重处罚。

微信还强调将对上述提及的违法违规行为持续加强治理，也呼吁广大网友在网络空间客观理性地表达观点，尊重他人隐私，不对他人进行恶意攻击，共同抵制网络暴力行为。

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