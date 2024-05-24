微软推出 .NET Aspire 云端框架：可改进分布式应用开发流程、支持按需整合服务

IT之家 5 月 24 日消息，据微软官方新闻稿，微软近日推出一款能够简化.NET 云端开发的.NET Aspire 开发框架，该框架主要包含工具、模板和 NuGet 包，允许用户“更容易地”创建分布式应用程序。

微软表示，当前建立云原生应用是一项“复杂的任务”，相关程序开发和部署过程繁琐，开发者需要耗费大量时间处理云架构的细节，时刻关注云服务健康度、负载均衡和消息传递性，因此拥有一定难度和麻烦性。

据介绍，微软 .NET Aspire 支持 Health Checks、YARP、HttpClientFactory 和 gRPC 等技术 / 库，并支持微软新推出的 Native AOT（Ahead-of-Time Compilation）技术，号称能够“平衡应用体积与性能”。开发者还可以通过使用 SDK Container Builds，将任意.NET 应用程序转换为容器快速部署到云端。

微软还介绍了 .NET Aspire 的 Aspire Dashboard“网页仪表盘”特性，这款网页仪表盘能够显示开发中的应用详细信息，包括资源、节点、环境变量、日志等信息，同时还能直观显示 OpenTelemetry 的结构化日志、分布式追踪和指标信息，提供接近实时的状态视图。

此外，微软提到 .NET Aspire 还提供 App Host 工具来简化分布式应用的本地开发过程，该工具允许开发者使用 C# 语言配置应用及所需要的服务，从而帮助开发者将应用简单部署到云端或 Kubernetes。

微软同时表示，这款 .NET Aspire 框架支持按需整合服务，号称能够满足云应用的扩展需求，当前目前开发者已经可以在 Visual Studio 2022 17.10、.NET CLI 和 VS Code 中使用.NET Aspire，感兴趣的IT之家小伙伴可以查询官方文档获取更多资讯：点此访问

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