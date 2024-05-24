比亚迪赵长江：腾势两年时间达成 20 万辆交付量，交车仪式明日举行

IT之家 5 月 24 日消息，比亚迪腾势销售事业部总经理赵长江刚刚宣布，将在明日 10:00-12:00 期间开启直播，见证第 20 万辆新车交付仪式。他表示，腾势汽车通过两年时间，达成了 20 万辆新车订单，届时将交付的车型是一辆腾势 N7。

赵长江本月 16 日曾表示，腾势订单用户已经于当日突破 20 万，2023 年取得 12.78 万辆的年销量，腾势 D9 成为 MPV 销冠。

根据官方公布的 2024 年五一假期腾势 D9 / N7 订单数据，两款新车共取得 8322 辆的订单，其中 2024 款腾势 D9 取得 6800 辆、全新腾势 N7 超过 1500 辆。

据IT之家此前报道，腾势汽车在 4 月份取得 11122 辆的销量，今年累计销量为 35067 辆。

D9：当月 10031 辆，今年累计 32787 辆

N7：当月 1058 辆，今年累计 1845 辆

N8：当月 33 辆，今年累计 435 辆

此外，腾势 D9 四座创领版车型上市二个月大定突破 1000 台。这款新车售价 60.06 万元，预计本季度开始交付。腾势 D9 四座创领版是基于腾势 D9 DM-i 插电混动平台打造的四座豪华 MPV，采用四座布局，动力数据与在售腾势 D9 DM-i 四驱车型保持一致。

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