美国 iPad 用户画像：升级后旧机型 67% 会保留或转赠他人

IT之家 5 月 24 日消息，根据消费者情报研究伙伴公司（CIRP）的数据显示，相比较 iPhone 用户，美国 iPad 用户更倾向于保留或重新利用旧设备。

IT之家附上图片如下：

截至 2024 年 3 月的 12 个月内的数据显示，67% 的 iPad 重复购买者会保留他们的旧 iPad 或将其传给家人和朋友。

这与 iPhone 用户形成了鲜明对比，后者只有 41% 的用户会保留或转赠旧手机。约三分之一的旧 iPad 会传给家人或朋友，而旧 iPhone 的这一比例约为 10%。

这表明，iPad 即使被换掉，其受欢迎程度和可用性仍然很高，从而降低了升级到更新机型的迫切性。这种行为与 iPhone 用户形成了鲜明对比，后者更倾向于以旧换新。

近一半的 iPhone 升级用户都会以旧换新，利用二级市场和较高的以旧换新价值。相比之下，只有不到 10% 的 iPad 升级用户选择以旧换新。

23% 的 iPad 升级用户表示，更换旧设备的原因是丢失、被盗或损坏，而因此类理由升级的 iPhone 比例仅为 6%。这表明，iPad 的频繁更换是出于需要，而不是出于升级的愿望。

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