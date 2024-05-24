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苹果解释 / 澄清已删除照片“复活”问题：数据库损坏导致，仅影响少量用户

2024/5/24 8:18:05 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
评论：

IT之家 5 月 24 日消息，苹果公司于 5 月 21 日发布 iOS 17.5.1 更新，修复已删除照片“复活”问题。官方日志明确该问题是由“数据库损坏”导致之后，苹果现在进一步解释和澄清这个问题。

“复活”原因

苹果公司表示本次“复活”的照片主要都是 2010 年之前的用户照片，苹果公司表示这个问题并不应该归咎于 iCloud Photos，而是应该归咎于设备文件系统本身存在的数据库条目损坏。

据苹果公司称，用户设备上未完全删除的照片并未同步到 iCloud Photos，这些文件只存在于设备本身。

但是，在从备份恢复、执行跨设备迁移传输、从 iCloud 备份恢复但不使用 iCloud 照片时，这些文件可能会从一台设备持续到另一台设备。

照片重新出现在售出的设备上？不是

一位 Reddit 网友上周发布帖子（IT之家现在访问已经删除），表示其出售给朋友的 iPad 上又出现了原机主的照片。苹果公司向媒体 9to5Mac 证实，这一说法是错误的。

该公司表示，使用以下步骤完全删除设备后，所有文件和内容都会被永久删除。

  • 打开 设置

  • 选择 常规

  • 选择 转移或重置

  • 选择 清除所有内容和设置

按照这些步骤，用户设备上的所有内容都会被永久删除，旧照片也不会再出现。科技媒体 9to5Mac 认为，就这位 Reddit 用户的情况而言，他们很可能在出售设备前重置设备时没有遵循正确的步骤...... 或者他们捏造了这种情况，希望以此获得一些 Reddit 关注。

苹果强调这个问题比较罕见，受影响用户不多

苹果公司一再强调，这个问题非常罕见，受影响的只是少数用户和少量照片。该公司承诺过去和现在都无法访问用户的照片或视频。

部分原因还在于 NAND 存储的一般工作方式。当你发出删除命令时，NAND 存储器上的文件并没有被真正删除；相反，它们占用的空间被标记为可供未来使用。在新数据写入之前，实际数据保持不变，这就是为什么专业软件通常可以恢复 "已删除" 文件的原因。

其它注意事项：

受影响用户升级到 iOS 17.5.1 更新之后，更新不会删除重新出现的照片，用户需要进入照片 App 并手动删除这些图片。

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关键词：苹果iOS

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