苹果解释 / 澄清已删除照片“复活”问题：数据库损坏导致，仅影响少量用户

IT之家 5 月 24 日消息，苹果公司于 5 月 21 日发布 iOS 17.5.1 更新，修复已删除照片“复活”问题。官方日志明确该问题是由“数据库损坏”导致之后，苹果现在进一步解释和澄清这个问题。

“复活”原因

苹果公司表示本次“复活”的照片主要都是 2010 年之前的用户照片，苹果公司表示这个问题并不应该归咎于 iCloud Photos，而是应该归咎于设备文件系统本身存在的数据库条目损坏。

据苹果公司称，用户设备上未完全删除的照片并未同步到 iCloud Photos，这些文件只存在于设备本身。

但是，在从备份恢复、执行跨设备迁移传输、从 iCloud 备份恢复但不使用 iCloud 照片时，这些文件可能会从一台设备持续到另一台设备。

照片重新出现在售出的设备上？不是

一位 Reddit 网友上周发布帖子（IT之家现在访问已经删除），表示其出售给朋友的 iPad 上又出现了原机主的照片。苹果公司向媒体 9to5Mac 证实，这一说法是错误的。

该公司表示，使用以下步骤完全删除设备后，所有文件和内容都会被永久删除。

打开 设置

选择 常规

选择 转移或重置

选择 清除所有内容和设置

按照这些步骤，用户设备上的所有内容都会被永久删除，旧照片也不会再出现。科技媒体 9to5Mac 认为，就这位 Reddit 用户的情况而言，他们很可能在出售设备前重置设备时没有遵循正确的步骤...... 或者他们捏造了这种情况，希望以此获得一些 Reddit 关注。

苹果强调这个问题比较罕见，受影响用户不多

苹果公司一再强调，这个问题非常罕见，受影响的只是少数用户和少量照片。该公司承诺过去和现在都无法访问用户的照片或视频。

部分原因还在于 NAND 存储的一般工作方式。当你发出删除命令时，NAND 存储器上的文件并没有被真正删除；相反，它们占用的空间被标记为可供未来使用。在新数据写入之前，实际数据保持不变，这就是为什么专业软件通常可以恢复 "已删除" 文件的原因。

其它注意事项：

受影响用户升级到 iOS 17.5.1 更新之后，更新不会删除重新出现的照片，用户需要进入照片 App 并手动删除这些图片。

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