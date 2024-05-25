翻新 iPhone 14 系列机型美国上架，购买苹果官方版 14 Pro / Max 的唯一方式

IT之家 5 月 25 日消息，苹果美国线上商店更新推出了官方翻新版 iPhone 14、iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 三款机型，其中并没有 iPhone 14 Plus 机型。

苹果公司于 2022 年 9 月首次发布了 iPhone 14 机型，此后停产了 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max，后两者设备已被 iPhone 15 Pro 机型取代。苹果仍在销售 iPhone 14 和 iPhone 14 Plus，起价分别为 699 美元和 799 美元。

美国苹果线上商城苹果 iPhone 14 的起售价为 619 美元（IT之家备注：当前约 4488 元人民币），比全新价 699 美元便宜 80 美元，折扣幅度为 11.4%，最高容量可以达到 256GB。

苹果 iPhone 14 Pro 的起价为 759 美元（当前约 5503 元人民币），iPhone 14 Pro Max 的起价为 849 美元（当前约 6155 元人民币），有多种配置和颜色可供选择，这也是现阶段从苹果官方购买该系列手机的唯一方式。存储容量最高可达 1TB，高容量机型的折扣幅度更大。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。