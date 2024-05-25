你的浏览器你做主，微软 Edge 126 Dev 更新：引入 AI 主题生成器等功能

IT之家 5 月 25 日消息，微软昨日面向 Beta 频道发布了 Microsoft Edge 126 浏览器更新，其中最值得关注的新特性就是 AI 主题生成器，可以基于用户提出的文本要求，生成相关的主题。

IT之家附上 Microsoft Edge 126 Dev 浏览器更新主要内容如下：

AI 主题生成器

新版 Edge 浏览器包含 AI 主题生成器，用户可以输入文本提示词，要求 AI 生成一系列图像，作为浏览器主题。

管理员可以使用 AIGenThemesEnabled 策略控制此功能的可用性。注意：此功能是受控功能，目前仅邀请部分 Beta 频道用户测试。

管理服务中的安全保护空间

Microsoft Edge 管理服务将为管理员提供专门的体验，用于管理特定设置，帮助改善受管浏览器实例的安全状况。

Copilot 摘要通知

当用户在 Edge 中进入符合条件的阅读模式页面时，该功能会显示一个 Omnibox 通知，并为他们提供在侧边栏打开 Copilot 以生成内容摘要的选项。

注意：此功能是受控功能，目前仅邀请部分 Beta 频道用户测试。

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