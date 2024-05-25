微软 Win11 Recall“记忆”AI 功能初体验：每隔 5 秒截屏、无网也能运行

IT之家 5 月 25 日消息，科技媒体 Windows Latest 今天发布博文，在全新 Surface Laptop 第 7 版上，测试了名为 Windows 11 Recall 的全新 AI 工具。

IT之家注：Recall 是 Copilot + PC 独有的新功能，能记录你在电脑上看到和做过的所有事情，并能让你搜索和检索你在设备上做过的任何事情。

例如 Recall 会记录用户看过的视频、使用聊天软件进行的对话、浏览过的图片等等，还能看到你的桌面、应用程序、PowerPoint 幻灯片、网站、浏览器标签等。

该媒体测试下来的综合体验是整体性能非常迅捷，没有明显的延迟，即便是在没有网络的情况下，也能正常运行。

工作原理

Windows 11 Recall 会每隔 5 秒截屏 1 次，处理记录后，它会将其存储到本地存储中，并使用 BitLocker 对其进行加密。

Recall 可以记住你在电脑上所做的一切，并提供一个“时间轴”界面，让你可以滚动浏览过去的活动。其中包括应用程序、网站、文档等：

Recall 应用程序有一个搜索栏，可以让你查找东西。你可以用随意的语言来描述你要找的东西。它可以是图片、文本、图片中的内容、文档或其他任何东西。Recall 会在几秒钟内帮你回忆起来。

例如，如果你以前曾与朋友讨论过一个特定的项目想法，但已不记得是在哪里讨论的，你可以给 Recall 一个关于这个想法的提示，它就会帮你找到它。

其操作方式就是 Recall 会在所有记录的文本和图像（屏幕截图）中寻找特定提示。

Recall 使用设备上的本地小语言模型来分析屏幕并查找图片和文档中的内容，但不会录制视频。值得注意的是，Recall 无需联网即可工作，在未连接 Wi-Fi 的情况下没有任何限制。

这证明微软的人工智能集成仅限于设备上的 NPU 和存储。

可暂停和禁用

用户可以选择禁用该功能。

空间占用

由于 Recall 会在本地存储数据，因此也会占用存储空间。存储使用情况会显示快照当前占用的空间。默认情况下，在 1TB 存储空间的设备上，Recall 可能会占用最多 250GB 的空间。

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