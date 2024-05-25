现有 Win11 设备也能用 Recall“记忆”AI 功能，只是速度慢、体验差

IT之家 5 月 25 日消息，微软官方宣传 Windows 11 Recall“记忆” AI 功能现阶段是 Copilot + PC 设备（搭载高通骁龙 X Elite / Plus 芯片）独享的，不过消息源 Albacore 表示现有 Windows 11 设备也能运行 Recall，只是运行速度很慢。

技术爱好者 Albacore 发布推文，表示在现有 Arm64 硬件上也能成功启用了 Recall 功能，并表示理论上现有英特尔和 AMD 设备也能实现运行。

技术爱好者 Albacore 还分享了一段演示视频，只是运行体验并不好，功能相当滞后和缓慢，但依然可以完成任务。

IT之家注：Recall 是 Copilot + PC 独有的新功能，能记录你在电脑上看到和做过的所有事情，并能让你搜索和检索你在设备上做过的任何事情。

例如 Recall 会记录用户看过的视频、使用聊天软件进行的对话、浏览过的图片等等，还能看到你的桌面、应用程序、PowerPoint 幻灯片、网站、浏览器标签等。

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