ShrinkLocker 勒索软件曝光，滥用 BitLocker 加密你的文件

IT之家 5 月 25 日消息，卡巴斯基公司发布安全博文，表示在墨西哥、印度尼西亚和约旦发现 ShrinkLocker 勒索软件变种，现阶段仅针对组织、制造业等商用 PC，通过滥用 BitLocker 进行加密勒索。

ShrinkLocker 的特别之处在于使用 VBScript（一种从 Windows 11 24H2 开始废弃的旧版 Windows 编程脚本）来识别主机 PC 使用的特定 Windows 操作系统。

恶意脚本会运行特定于操作系统的 BitLocker 设置，并在运行 Vista 或 Windows Server 2008 或更新版本的 PC 上相应启用 BitLocker。如果操作系统太老，ShrinkLocker 就会自动删除，不会留下任何痕迹。

ShrinkLocker 会将所有硬盘分区缩小 100MB，并利用窃取的空间创建一个新的启动分区，将其命名为“Shrink”Locker。

ShrinkLocker 还会删除所有用于保护加密密钥的保护器，使受害者以后无法恢复加密密钥。脚本会创建一个 64 个字符的随机加密密钥，并将其和有关计算机的其他信息发送给攻击者，删除存储 ShrinkLocker 活动的日志，最后强制关闭计算机，使用新创建的引导分区完全锁定和加密计算机上的所有磁盘。

设备一旦感染 ShrinkLocker 勒索软件，硬盘往往会“变砖”，卡巴斯基认为 ShrinkLocker 攻击的制造者必须“广泛了解”各种晦涩的 Windows 内部结构和实用程序，才能制造出几乎不留痕迹的攻击。

卡巴斯基的专家无法找到任何方法来识别攻击源或信息发送源，但他们确实在一台未配置 BitLocker 的受影响 PC 的单个硬盘上发现了 ShrinkLocker 脚本。

IT之家附上参考

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