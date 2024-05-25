微软明确 Win11 24H2 将移除 Cortana、Tips 和 WordPad 应用

IT之家 5 月 25 日消息，微软表示，升级到即将发布的 Windows 11 24H2 版本的系统将自动移除 Cortana、Tips 和 WordPad 应用程序。

微软本周四向 Release Preview 频道 Windows Insider 成员，发布了 Windows 11 24H2 更新（Build 26100.712），在更新日志中明确 24H2 更新将移除 Cortana、Tips 和 WordPad 应用程序。

Cortana

微软公司去年 6 月发布的支持文档中，宣布停止对 Cortana 的支持，并在去年 8 月发布的 Canary 预览版中停止支持，用户访问会跳出当前应用已弃用的提示；在去年 10 月发布的 Windows 11 Build 25967 更新中，已经彻底移除了 Cortana 应用程序。

写字板

IT之家去年 9 月报道，微软公司发布公告，表示 Win10 / Win11 系统中写字板（WordPad）应用长期处于开发不活跃状态，未来将通过 Windows 更新的方式，移除该应用程序，而现在这个日期终于敲定。

微软在今年 1 月发布的 Canary 频道 Windows 11 预览版中，已经砍掉了 28 年历史的写字板应用。

贴士（Tips）

微软 Tips 应用为 Win11 系统预装应用，不仅能够让用户快速上手了解各种新功能，还提供了各种使用小技巧。

微软 Tips 提供了包括发现键盘快捷键，找到优化电脑的方法，深入了解 Office 的生产力技巧，增强你在 Windows 上的游戏能力等诸多功能介绍。

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