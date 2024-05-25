摩托罗拉 Moto G85 手机渲染图曝光：5000 万主摄、曲面屏，预估售 300 欧元

IT之家 5 月 25 日消息，科技媒体 tooljunctiond 于 5 月 23 日发布博文，分享了摩托罗拉 Moto G85 5G 手机的高清渲染图，并透露该机在欧洲市场的售价预估为 300 欧元（IT之家备注：当前约 2358 元人民币）。

Moto G85 5G 手机将保留双摄像头设计，配备 5000 万像素主摄，支持光学防抖。手机正面采用 OLED 曲面屏幕，底部是扬声器格栅、USB-C 端口、SIM 卡托盘以及麦克风。

顶部则是降噪麦克风和杜比全景声（Dolby Atmos）标识，这表明这个价位的设备具有高质量的音效。侧面的电源键是突出的，这意味着它不能用作指纹扫描仪，意味着该机会配备屏下指纹传感器。

IT之家 5 月 17 日报道，Geekbench 跑分库页面显示，这款手机单核跑分为 939 分，多核跑分为 2092 分，搭载还未官宣的高通骁龙 4 Gen 3 处理器，同时配备 8GB RAM。

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