新增 25MP 像素模式，OPPO Find X7“超级标准版”手机获 ColorOS 14.0.1.626 更新

IT之家 5 月 25 日消息，据IT之家小伙伴投稿，今天 OPPO 为旗下 OPPO Find X7 手机推送 ColorOS 14.0.1.626 版本更新，该版本包体积为 942.06MB，附带谷歌 5 月安全补丁，主要为手机的相机功能带来了合成输出“两倍分辨率照片（25MP）”特性。

IT之家整理更新亮点如下：

系统

更新 Android 安全补丁至 2024 年 5 月，提升系统安全性

通信

优化移动网络连接稳定性，提升网络使用体验

相机

照片模式后置主摄新增“超清”出图，超光影引擎会从全分辨率图像中挑选出细节最丰富的部分进行融合，并输出两倍分辨率（2500 万像素）的图像

据介绍，OPPO 在今年 1 月推出了 Find X7“超级标准版”手机，该机搭载前置 32MP（索尼 LYT506）镜头，后置 50MP 主摄（索尼 LYT808，1/1.4 英寸，支持 OIS）+ 50MP 超广角（三星 S5KJN1，1/2.8 英寸）+ 64MP 潜望长焦（豪威 OV64B，1/2 英寸，悬浮棱镜防抖，最近对焦距离 625px），还拥有专业哈苏人像模式，支持全焦段 4K 杜比视界 HDR 视频拍摄。

▲ 图源 IT之家评测：OPPO Find X7“超级标准版”手机

IT之家评测室此前已经对系列手机进行了详细的开箱上手，感兴趣的小伙伴可以点此访问开箱文章。

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