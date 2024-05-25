AYANEO AIR 1S / 2S / KUN 掌机 R7 8840U 版开启预订：4699 元~7599 元，7 月底发货

IT之家 5 月 25 日消息，AYANEO AIR 1S / 2S / KUN 掌机 R7 8840U 处理器版均已上架官方商城开启预订，各版本售价以及首批发布时间现已公布。

IT之家整理如下：

AYANEO AIR 1S

16GB+512GB 预售价 4699 元，零售价 4999 元（极光白 / 极夜黑）

32GB+2TB 预售价 5999 元，零售价 6299 元（极光白 / 极夜黑）

首批发货时间：2024 年 8 月初

AYANEO 2S

16GB+512GB 预售价 4999 元，零售价 6899 元（天镜白 / 星耀黑）

32GB+2TB 预售价 6599 元，零售价 8499 元（天镜白 / 星耀黑）

32GB+2TB 预售价 6799 元，零售价 8699 元（Retro Power）

首批发货时间：2024 年 7 月底

AYANEO KUN

16GB+512GB 预售价 6399 元，零售价 7399 元（墨羽）

32GB+2TB 预售价 7599 元，零售价 8599 元（墨羽 / 白裳 / 银翼）

首批发货时间：2024 年 7 月底

据官方介绍，全新升级的 AMD Ryzen 7 8840U 旗舰处理器搭载 Zen 4 CPU 架构和 RDNA 3 图形架构的 Radeon 780M 核显，XDNA AI 核心速度相比 7840U 提高 60%，带来 16TOPS 的 AI 运算能力，并且能效表现更加优秀。

▲ AYANEO AIR 1S

其中，AYANEO AIR 1S 机型拥有 21.6mm 和 450g 的轻薄机身，配备 5.5"OLED 炫彩屏，支持霍尔摇杆 + 霍尔扳机的 Master 全能操控体系。

▲ AYANEO AIR 2S

AYANEO 2S 采用无边框全面屏设计和 7" 1200P IPS 高亮原彩屏，「3+1」三铜管散热系统带来 30W 性能释放，还有霍尔大摇杆 + 霍尔扳机、50.25Wh 大电池等旗舰配置。

▲ AYANEO KUN

AYANEO KUN 配备 8.4" 1600P IPS 原彩屏，支持 54W 超强性能，八向方向键、双触控板等配置带来全面提升的操控体验，号称“可以在 1200P 分辨率下畅玩 3A 大作”。

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