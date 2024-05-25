海康威视私有云 R1 上架：2.86 寸触控屏、N100 处理器，1799 元起

IT之家 5 月 25 日消息，日前，海康威视私有云 R1 上架电商平台，采用四盘位设计，预售价 1799 元起，5 月 31 日晚支付尾款。

IT之家附各版本预售价：

8GB 内存 + 无盘 1799 元

8GB 内存 + 1T SSD 2399 元

16GB 内存 + 无盘 1999 元

16GB 内存 + 1T SSD 2599 元

据介绍，这款新品配备 2.86 英寸 TFT 触控屏，分辨率为 960*376，支持 300nits 亮度、360PPI、60Hz 刷新率，可显示多种主题、设备状态等，配备可控氛围灯。

这款新品搭载英特尔 12 代 N100 处理器、自研 eMMC、自研 DDR5 内存条、自研 3D NAND NAS 专用 SSD，提供 2 个 2.5G 网口、HDMI 接口，支持 1 个 USB 3.2 Gen2 TypeC、3 个 USB 3.2 Gen 2 10Gbps Type A 接口，双 M.2 PCIe3.0 插槽。

此外，该产品存储容量可达到 96TB，搭载海康智存 OS，支持 Docker 部署，可为视频监控、手机相册、微信文件、个人电脑、网盘等数据进行备份，还能提供智能搜图、一键投屏、倍速播放、在线转码等进阶功能。

IT之家附产品参数：

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