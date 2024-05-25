“知名元宇宙平台”Roblox 正式开卖游戏内广告版位

IT之家 5 月 25 日消息，《罗布乐思（Roblox）》是一个深受孩子们欢迎的社区游戏平台，也是一款“知名元宇宙游戏”， 玩家可以自行为这款游戏（平台）上传一系列场景脚本，从而能够在游戏（平台）中，使用同一角色游玩到各种各样的游戏内容。

据 Roblox 官方新闻稿，近日官方正式向所有广告主开放游戏内广告位，相关广告位会在游戏内各种屏幕中播放 2D 视频广告，Roblox 承诺相关广告将拥有数以千万计的曝光量，广告主只需要简单的步骤即可上传自己的广告内容。

Roblox 并非首款植入现实广告的游戏，但或许是首批内置动态即时广告的游戏之一，IT之家经查询得知，Roblox 还将与 Integral Ad Science 和 Kantar 等第三方广告公司合作，加强“变现”能力。

此外，Roblox 已于近日登陆索尼 PlayStation 及 Meta Quest 平台，至此本作已经覆盖了绝大多数游戏平台（本作在 2016 年便登陆了 Xbox 平台）。

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