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大众在美国召回近 8 万辆 ID.4 汽车，软件问题导致车速表 / 后视摄像头无法显示

2024/5/25 15:35:31 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 5 月 25 日消息，美国国家公路交通安全管理局（NHSTA）5 月 23 日公告，大众汽车将在美国市场召回将近 8 万辆 ID.4 汽车，其原因是软件漏洞可能会导致液晶仪表和中控屏黑屏，存在碰撞风险。

大众汽车公司表示部分软件版本可能导致车内显示屏无法启动或零星重置，导致车速表信息丢失或后视摄像头图像丢失，这意味着车辆不符合联邦机动车安全标准（FMVSS）中“控制和显示”及“后方可视性”相关条款。

IT之家注：本次召回共计涉及 79953 辆，包括 2020 年 3 月 6 日至 2023 年 11 月 2 日期间生产的 2021-2023 年款大众 ID.4 车型。

大众已经通过经销商，并会在 7 月 12 日之前通知车主，通过免费软件更新可以修复这个问题。

大众汽车集团产品安全委员会于 2023 年 5 月发现了潜在的软件错误，并进行了几个月的调查，但未能找到明确的根本原因。

在上个月与美国国家公路交通安全管理局的会议上，大众汽车被告知软件漏洞影响了 FMVSS 的合规性，需要通过召回来解决。

据大众汽车公司所知，从 2023 年 4 月 4 日至 2024 年 2 月 27 日，与该问题有关的保修索赔有 354 起。

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关键词：大众ID4汽车

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