通用 CEO：产能等问题已解决，今年目标生产 20-30 万辆电动汽车

IT之家 5 月 21 日消息，通用汽车去年电气化进程遇到了诸多阻碍，且销量答卷分数并不高。不过通用汽车首席执行官玛丽・巴拉（Mary Barra）认为，随着雪佛兰 Equinox、Blazer 和 Silverado 电动车等新车型投放市场，这些瓶颈已成为过去。

通用汽车去年交付 75883 辆电动汽车，未能实现 2023 年下半年销量突破 10 万辆的目标。

IT之家从报道中获悉，巴拉认为导致交付延误的主要问题是软件问题、货运延误和其他因素造成的，而今年已经妥善解决这些问题，今年目标生产 20 万至 30 万辆电动汽车，大约是通用汽车去年产量的 20 倍。

巴拉将 2024 年称为“执行年”（year of execution），通用汽车将努力重回正轨。

首席财务官保罗・雅各布森（Paul Jacobson）在内的其他高管也发表了类似的言论。雅各布森今年早些时候在一次演讲中说：“我们在扩大规模时遇到了一些挑战，我认为大部分挑战已经过去了”。

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