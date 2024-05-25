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铭凡预热原子侠 G7 Platinum 迷你主机：R9-7945HX + RX 7600M XT、205W 整机性能释放

2024/5/25 23:25:55 来源：IT之家 作者：泓澄（实习） 责编：泓澄
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IT之家 5 月 25 日消息，铭凡昨日开始预热 AtomMan 原子侠 G7 Platinum 迷你主机，搭载 AMD 锐龙 9 7945HX 处理器与 RX 7600M XT 独立显卡。

原子侠 G7 Platinum 主视觉

铭凡称原子侠 G7 Platinum 是全球首台获得 AMD 超威卓越平台认证的高性能迷你主机产品，搭载 16 核 32 线程的 R9-7945HX 处理器、120W TDP 的 RX 7600M XT 独立显卡。

散热方面，G7 Platinum 搭载 Cold Wave Ultra 散热系统，双液金导热，整机性能释放最高 205W，噪音低至 45dB。

产品卖点

此外，G7 Pt 还是“全球首款”支持 PCIe 5.0 NVMe SSD 的迷你主机，并支持 DDR5 5200 SO-DIMM 插槽内存。

RGB DIY 背光图案

该电脑还配备双 RGB DIY 背光图案，与知名漫画家联名设计。

IT之家注意到，原子侠 G7 Platinum 还搭载 Wi-Fi 7、2.5G 网口、HDMI 2.1、DisplayPort 2.0、USB-C 等外围配置。

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关键词：铭凡迷你主机原子侠

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