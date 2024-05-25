驰为 CoreBox 迷你主机开售：i5-13500H、双 HDMI 接口，1999 元起

IT之家 5 月 25 日消息，驰为 2024 款 CoreBox 迷你主机目前已经在京东现货开售，这款迷你主机主打 i5-13500H 处理器，IT之家整理价格信息如下：

准系统版：1999 元

16GB RAM + 512GB 存储空间：2499 元

32GB RAM + 512GB 存储空间：2699 元

据介绍，该主机采用 12 核心 16 线程英特尔 i5-13500H 处理器，可选 16/32GB DDR5 5200Mhz RAM，搭载 512GB PCIe 4.0 SSD，拥有 54W TDP 性能释放，采用了下压式全铝散热风扇进行散热，官方称在轻量化的同时达到“静如止水般的静音稳定散热”。

接口方面，该主机配备 2 个 DP 1.4 接口、2 个 HDMI 2.0 接口共四个显示器输出，最高支持 4K 分辨率 60Hz 刷新率。

驰为 CoreBox 迷你主机还拥有以下接口：

DP 接口 × 2，

USB-A 接口 × 6（前置 2 个，后置 4 个，均为 USB 3.0）

USB-C 接口 × 1

HDMI 接口 × 2

2.5G 网口 × 1

3.5mm 耳机接口 × 1

DC 供电接口 × 1

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