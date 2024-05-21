华硕 AAEON 推出 de next-TGU8-EZBOX 迷你主机：双网口、11 代酷睿嵌入式处理器

IT之家 5 月 21 日消息，华硕旗下 AAEON 研扬科技推出 de next 系列电脑的最新成员 TGU8-EZBOX，搭载 11 代酷睿嵌入式处理器，适用于边缘计算、IoT 网关等场景。

据介绍，de next-TGU8-EZBOX 基于 SBC 单板电脑构建，配备被动散热器的尺寸仅为 95.5 mm x 69.5 mm x 42.5 mm、配备主动散热器的尺寸为 95.5 mm x 69.5 mm x 45.4 mm。

IT之家注意到，TGU8-EZBOX 最高板载 16GB LPDDR4x 3733 内存，提供下列处理器选择：

酷睿 i3-1115G4E（2C / 4T、2.20 GHz）：被动散热、主动散热

酷睿 i5-1145G7E（4C / 8T、1.50 GHz）：主动散热

酷睿 i7-1185G7E（4C / 8T、1.80 GHz）：主动散热

扩展性方面，机器提供一个 M.2 2280 固态硬盘插槽，一个 2.5G 网口与一个千兆网口、两个 10Gbps USB-A 接口与 HDMI 1.4b 接口。

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