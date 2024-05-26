赠送电池终身质保 / 付费轮辋限时 5 折，小鹏汽车 618 购车优惠公布

IT之家 5 月 26 日消息，日前，小鹏汽车在京东平台推出 618 活动，购车赠送电池终身质保和付费轮辋限时 5 折优惠。活动日期为 5 月 25 日至 6 月 18 日，活动车型包括 2024 款 P5、P7i、G6 和 2024 款 G9，详情可以咨询销售人员。

在常规情况下，小鹏汽车购车即享最高 5 年 / 12 万公里整车质保，8 年 / 16 万公里三电质保，电池终身质保服务的购买价格为 2999 元起。

IT之家附各车型官方指导价：

2024 款 P5

500 Plus 156,900 元

500 Pro 174,900 元

X-HP 智能热管理系统 (含热泵空调)、Xmart Os 车载智能系统均为 P5 标配，Pro 版在 Plus 版基础上增加了智能辅助驾驶硬件与相应场景功能，以及前排座椅加热通风等更多舒适性配置。

P7i

550 Pro 223,900 元

550Max 239,900 元

702 Pro 249,900 元

702 Max 269,900 元

702 Max 鹏翼版 289,900 元

610 鹏翼性能版 339,900 元

舒适配置、性能配置、XPILOT 高阶辅助驾驶系统均为 P7i 标配，Max 版在 Pro 版基础上，配备更强的智能辅助驾驶硬件和场景功能。鹏翼版增加前鹏翼门。

G6

580 长续航 Plus 199,900 元

580 长续航 Pro 209,900 元

580 长续航 Max 239,900 元

755 超长续航 Pro 234,900 元

755 超长续航 Max 254,900 元

700 四驱高性能 Max 276,900 元

800V 高压 SiC 碳化硅平台、XPILOT 智能辅助驾驶系统均为 G6 标配，Max 版在 Pro 版基础上具备更强的智能辅助驾驶硬件和场景功能，更高级的座椅材质。

2024 款 G9

570 Pro 263,900 元

570 Max 289,900 元

702 Pro 283,900 元

702 Max 309,900 元

650 Max 359,900 元

2024 款小鹏 G9 全系标配 800V 平台、AI 天玑系统、XPILOT 智能辅助驾驶、Nappa 真皮座椅及丰富的舒适配置。Max 版在 Pro 版的基础上，具备更强的智能辅助驾驶硬件和能力，更多豪华配置。

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