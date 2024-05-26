“出差”一个月，神舟十八号乘组已开展多项空间科学实验

IT之家 5 月 26 日消息，据“央视新闻”报道，从 4 月 26 日进入中国空间站至今，神舟十八号乘组已经在轨工作生活满一个月了。在此期间，他们开展了多项空间科学实验。

报道称，利用生命生态实验柜开展的，空间先进水生生保系统关键技术研究实验项目进展顺利。载有 4 条斑马鱼和金鱼藻的实验组件，随神舟十八号飞船进入空间站后，进行了在轨实验，目前，神舟十八号乘组已成功开展两次水样样品采集和一次鱼食盒更换操作，发现斑马鱼在微重力下表现出腹背颠倒游泳、旋转运动、转圈等定向行为异常现象。

后续，科学家将利用返回的回收水样、鱼卵等样品，结合斑马鱼空间运动行为视频等，开展空间环境对脊椎动物生长发育与行为的影响研究，同时为空间密闭生态系统物质循环研究提供支撑。

燃烧科学实验柜则可以帮助科学家在燃烧基础科学问题、空天推进、航天器防火灭火、燃烧污染物控制等基础及应用技术展开深入研究。

在此期间，神舟十八号乘组完成了燃烧电磁阀转接线缆安装，通过安装转接线缆，可以远程操控电磁阀的开关，从而精确控制实验过程中的燃料流。神舟十八号乘组还对燃烧科学实验柜进行了燃烧器更换、抽真空排废气等操作。

此外，三名航天员还完成了无容器材料实验柜实验腔体的样品更换、轴心机构维护等工作。在此之前，无容器柜中已开展多项关键研究项目，并已下行了多批实验样品，正在实验室内进行测试分析研究，以期产出更多研究成果。

据IT之家此前报道，4 月 26 日，中国载人航天工程办公室宣布，神舟十八号载人飞船和空间站组合体，成功实现自主快速交会对接。在轨执行任务的神舟十七号航天员乘组顺利打开“家门”，欢迎远道而来的神舟十八号航天员乘组入驻“天宫”。

在轨驻留期间，神舟十八号乘组将迎来天舟八号货运飞船、神舟十九号载人飞船的来访，计划于今年 10 月下旬返回东风着陆场。

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