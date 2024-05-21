我国成功发射武汉一号卫星、超低轨技术试验卫星等 4 颗卫星

IT之家 5 月 21 日消息，据央视新闻报道，北京时间 2024 年 5 月 21 日 12 时 15 分，我国在酒泉卫星发射中心使用快舟十一号遥四运载火箭，成功将武汉一号卫星、超低轨技术试验卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。此次任务还搭载发射了天雁 22 星、灵鹊三号 01 星。

此次任务是快舟系列运载火箭的第 32 次飞行。

IT之家查询获悉，快舟十一号固体运载火箭由中国航天科工所属航天三江抓总研制，采用车载移动发射，具备多星部署能力，能够适应多样化的商业发射任务。

据长江日报消息，2023 年 7 月，中国航天科工集团空间工程总体部宣布启动“楚天”超低轨通遥一体星座建设，“楚天”星座将分三个阶段实施：技术与业务验证阶段、规模组网阶段、融合发展阶段。

在技术与业务验证阶段，2024 年将发射 1 颗超低轨技术试验卫星；2024-2025 年，将发射 9 星组成业务验证星簇，构建即时遥感业务应用示范系统。

规模组网阶段为 2026 年至 2030 年，完成 300 颗卫星组网运行，提供可见光、SAR、高光谱、红外等多类型全时相遥感服务体系，形成全球 15 分钟响应能力。

融合发展阶段为 2030 年以后，完成业务系统的全面建设，达到全球范围 10 分钟以内的即时业务响应能力。

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